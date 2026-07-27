فليك يصطحب حمزة عبد الكريم في رحلة برشلونة إلى إنجلترا

قرر الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، اصطحاب الدولي المصري حمزة عبد الكريم إلى إنجلترا، لخوض معسكر استعدادًا للموسم الجديد.

وجاءت قائمة برشلونة المسافرة إلى إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - فويتشيك تشيزني – ياكوبيشفيلي - إيكر رودريجيز.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - هيكتور فورت - أليخاندرو بالدي – كورتيس - تشافي إسبارت – كريستنسن - جيرارد مارتن - جوفري تورنتس - بيسكير.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - مارك كاسادو – تومي - بريان فارنياس – ديارا - مارك بيرنال - فيرمين لوبيز - أوريان جورين - جويلي.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - روني برادجي - كريم أديمي – كلويفرت – جيستاو – فيرنانديز - تونكارا.