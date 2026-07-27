حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمعسكر بريطانيا استعدادًا للموسم الجديد

أعلن نادي برشلونة انضمام المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى القائمة الرسمية التي ستتوجه إلى بريطانيا لخوض المعسكر الإعدادي، استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027، في خطوة جديدة تعكس ثقة الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك في إمكانيات اللاعب الواعد.

يأتي اختيار حمزة بعد فترة إعداد قوية مع الفريق الأول، حيث رفض الحصول على راحة عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، مفضلًا الانتظام مبكرًا في تدريبات برشلونة من أجل إثبات قدراته وحجز مكان ضمن حسابات المدير الفني خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يقام معسكر برشلونة في بريطانيا حتى مطلع أغسطس، ويتخلله عدد من المباريات الودية التي سيعمل خلالها هانزي فليك على تقييم جميع العناصر، ومن بينها حمزة عبد الكريم، قبل الاستقرار على القائمة النهائية للموسم الجديد.

ويمثل انضمام حمزة عبد الكريم إلى بعثة برشلونة دفعة كبيرة للاعب المصري، الذي يواصل لفت الأنظار داخل النادي الكتالوني، في ظل الآمال المعقودة عليه لمواصلة التطور والمنافسة على فرصة الظهور مع الفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.