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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

على رأس القائمة.. حمزة عبد الكريم يزين قائمة برشلونة في معسكر إنجلترا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

دخل نادي برشلونة المرحلة الثانية من استعداداته للموسم الجديد، بعدما اختتم فترة الإعداد في إسبانيا، استعدادًا للسفر إلى مدينة برمنجهام الإنجليزية لإقامة معسكر خارجي تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك.

ويخوض الفريق الكتالوني معسكره في مركز سانت جورج بارك حتى الثالث من أغسطس المقبل، بمشاركة قائمة تضم 30 لاعبًا، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت قائمة برشلونة وجود المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي يواصل حجز مكانه مع الفريق الأول خلال فترة التحضيرات، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكاناته.

ومن المنتظر أن يستهل برشلونة مبارياته الودية في المعسكر بمواجهة برمنجهام سيتي، يوم الجمعة المقبل، على أن يستغل فليك اللقاء للوقوف على جاهزية لاعبيه قبل انطلاق الموسم.

وضمت بعثة برشلونة كلًا من: تير شتيجن، هيكتور فورت، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، أندريس كورتيس، جيل فرنانديز، توني فرنانديز، براين فارينياس، حمزة عبد الكريم، تومي، تشافي إسبارت، أرون ياكوبشفيلي، كريم أديمي، أندرياس كريستنسن، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، جيرارد مارتن، روني، إيبريما تونكارا، جوفري تورينتس، مارك برنال، أليكس جونزاليس، شين كلويفرت، فويتشيك تشيزني، أوريان جورين، أوسكار جيستاو، إبراهيم ديارا، جوردي بيسكير، إيكر رودريجيز، وفرينكي دي يونج.

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