حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار على طائرة برشلونة المتجهة إلى إنجلترا

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم كسب ثقة نادي برشلونة، بعدما ظهر برفقة نجوم الفريق الأول على متن الطائرة المتجهة إلى إنجلترا، لبدء المعسكر التحضيري استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

ويأتي سفر حمزة مع بعثة برشلونة بعد إعلان النادي ضمه رسميًا إلى قائمة الفريق المشاركة في المعسكر، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك في إمكانيات اللاعب، ومنحه فرصة الاحتكاك بنجوم الفريق الأول خلال فترة الإعداد.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن خطة برشلونة لتطوير المهاجم المصري خلال الموسم الجديد، حيث يعتزم النادي تصعيده تدريجيًا إلى الفريق الأول، مع تدريبه بانتظام تحت قيادة هانز فليك، ومنحه فرصة المشاركة كمهاجم بديل عند الحاجة في المباريات.

وأضافت الصحيفة أن حمزة سيواصل في الوقت نفسه المشاركة مع الفريق الرديف، ضمن برنامج يهدف إلى منحه أكبر عدد ممكن من الدقائق لاكتساب الخبرات والتطور بشكل تدريجي، دون التعجل في الاعتماد عليه بشكل كامل.

وأوضحت أن خيار إعارة حمزة عبد الكريم إلى أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني لا يزال قائمًا، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي وفقًا لتطور مستواه خلال فترة الإعداد واحتياجات الفريق الأول مع انطلاق الموسم.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال معسكر إنجلترا لإقناع هانز فليك بقدراته، وحجز مكان ضمن حسابات الفريق الأول، بعدما أصبح أحد أبرز المواهب التي يراهن عليها برشلونة للمستقبل.