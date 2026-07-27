قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بعد تطبيق الزيادة الجديدة
خبير: الأرض دخلت مرحلة الخطر البيئي وحرائق الغابات تهدد مستقبل الكوكب
وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 60 عاما
بعد اعتراض مسيّرتين.. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة عسكرية في النقب
قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل
بن جفير يهاجم ترامب من جديد.. الرئيس الأمريكي رجل ساذج في التعامل مع ملف إيران
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار على طائرة برشلونة المتجهة إلى إنجلترا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم كسب ثقة نادي برشلونة، بعدما ظهر برفقة نجوم الفريق الأول على متن الطائرة المتجهة إلى إنجلترا، لبدء المعسكر التحضيري استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

ويأتي سفر حمزة مع بعثة برشلونة بعد إعلان النادي ضمه رسميًا إلى قائمة الفريق المشاركة في المعسكر، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك في إمكانيات اللاعب، ومنحه فرصة الاحتكاك بنجوم الفريق الأول خلال فترة الإعداد.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن خطة برشلونة لتطوير المهاجم المصري خلال الموسم الجديد، حيث يعتزم النادي تصعيده تدريجيًا إلى الفريق الأول، مع تدريبه بانتظام تحت قيادة هانز فليك، ومنحه فرصة المشاركة كمهاجم بديل عند الحاجة في المباريات.

وأضافت الصحيفة أن حمزة سيواصل في الوقت نفسه المشاركة مع الفريق الرديف، ضمن برنامج يهدف إلى منحه أكبر عدد ممكن من الدقائق لاكتساب الخبرات والتطور بشكل تدريجي، دون التعجل في الاعتماد عليه بشكل كامل.

وأوضحت أن خيار إعارة حمزة عبد الكريم إلى أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني لا يزال قائمًا، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي وفقًا لتطور مستواه خلال فترة الإعداد واحتياجات الفريق الأول مع انطلاق الموسم.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال معسكر إنجلترا لإقناع هانز فليك بقدراته، وحجز مكان ضمن حسابات الفريق الأول، بعدما أصبح أحد أبرز المواهب التي يراهن عليها برشلونة للمستقبل.

حمزة عبد الكريم برشلونة الطائرة معسكر انجلترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات بمدينة 6 أكتوبر وأعمال التطوير والحملات الرقابية

علاء فاروق وزير الزراعة

وزير الزراعة يتفق مع معهد إيطالي على تنظيم حملات لدعم صغار المزارعين

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: إزالة 42 ألف حالة تعد ومخالفة بالمحافظات واسترداد مساحات واسعة من الأراضي

بالصور

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد