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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلوك عصابة مافيا.. إيران: أمريكا ليست طرفاً في المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز

هرمز
هرمز
محمد على

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لم تشارك في المحادثات الأخيرة مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "لا علاقة لهذه المحادثات بالولايات المتحدة.. إنها مسألة ثنائية بين إيران وعُمان، وهي مستمرة"، مضيفًا أن الممر المائي "لا يزال مغلقًا".

وقد أجرى نائبا وزيري خارجية البلدين محادثات يومي الجمعة والسبت حول "المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية" لضمان مرور السفن بأمان عبر المضيق.

وتخضع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي عالمي حيوي، للسيطرة الإيرانية منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير.

وقد صدّ الحرس الثوري الإيراني، في الأيام الأخيرة، العديد من السفن، بما في ذلك ست سفن في وقت سابق من اليوم الاثنين، حاولت عبور المضيق خارج المسار الذي حددته إيران.

ولا يزال الممر المائي نقطة توتر رئيسية بين إيران والولايات المتحدة، حيث استؤنفت المعارك في وقت سابق من هذا الشهر بعد وقف إطلاق النار، في ظل تنافس الخصمين على السيطرة على المضيق.

سلوك عصابة مافيا

وتصر إيران على الاحتفاظ بالسيطرة على إدارة المضيق، بما في ذلك تحصيل رسوم الخدمات، مع إبقاء عُمان مشاركةً بصفتها دولة ساحلية.

وقد أدى انهيار مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية الموقعة في يونيو إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين لمدة 13 يومًا، على الرغم من توقف القتال منذ فجر السبت.

وانتقد بقائي، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة، قائلاً إن سلوكها في السنوات الأخيرة "يشبه سلوك عصابة مافيا لا تلتزم بأي قواعد أو قوانين".

وأضاف: "طالما استمر هذا السلوك من جانب الولايات المتحدة، فلا يمكننا أن نأمل في ظهور عملية معقولة".

كما صرحت إيران بأنها لا تشارك حاليًا في مفاوضات مع الولايات المتحدة، على الرغم من توقف القتال الأخير بين الجانبين.

ونفي بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي، التقارير التي تفيد بأن إيران طلبت إجراء محادثات: "في الوقت الحالي، لسنا منخرطين في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة".

الولايات المتحدة سلطنة عُمان المضيق سلوك عصابة مافيا تحصيل رسوم

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