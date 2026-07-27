قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بعد تطبيق الزيادة الجديدة
خبير: الأرض دخلت مرحلة الخطر البيئي وحرائق الغابات تهدد مستقبل الكوكب
وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 60 عاما
بعد اعتراض مسيّرتين.. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة عسكرية في النقب
قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل
بن جفير يهاجم ترامب من جديد.. الرئيس الأمريكي رجل ساذج في التعامل مع ملف إيران
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: دعم الاقتصاد الإسرائيلي شراكة في جرائم الاحتلال

السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية
السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية
الديب أبوعلي

أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن أي دعم للاقتصاد الإسرائيلي يمثل دعماً مباشراً للاحتلال وجرائم الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري، مشدداً على أن الدول والشركات والمؤسسات التي تواصل تقديم هذا الدعم تتحمل مسؤوليات قانونية وسياسية وأخلاقية، وستظل عرضة للمساءلة والملاحقة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال الدورة الـ98 لمؤتمر ضباط اتصال مكاتب المقاطعة الإقليمية، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث استهل كلمته بتوجيه الشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة والمكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، مثمنًا جهودها في استمرار انعقاد مؤتمرات المقاطعة باعتبارها إحدى أهم أدوات العمل العربي المشترك في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال العكلوك، إن المؤتمر ينعقد في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لجريمة إبادة جماعية متواصلة، بالتزامن مع تصاعد ممارسات الفصل العنصري والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار إرهاب المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال، مؤكداً أن هذه الجرائم تفرض مسؤولية جماعية لاتخاذ خطوات عملية تتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات فاعلة.

وأشار إلى أن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز وصف الاقتصاد الإسرائيلي بأنه انتقل من "اقتصاد الاحتلال" إلى "اقتصاد الإبادة الجماعية"، في ظل مساهمة بعض الشركات والمؤسسات في توفير التكنولوجيا والخدمات والبنية التحتية التي تدعم استمرار الاحتلال، مؤكداً أن المقاطعة الاقتصادية أصبحت وسيلة مشروعة لترجمة المواقف السياسية إلى إجراءات عملية تمنع استمرار هذا الدعم.

اقتصاد الإبادة الجماعية

وأوضح أن التطورات الدولية خلال العامين الماضيين أظهرت تحولاً متزايداً نحو ربط النشاط الاقتصادي باحترام القانون الدولي، مشيراً إلى اتخاذ عدد من المؤسسات وصناديق الاستثمار والشركات الدولية خطوات للحد من أنشطتها المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، كما استشهد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم مشروعية استمرار الاحتلال ووجوب امتناع الدول عن تقديم أي دعم يسهم في استدامته.

وأضاف أن التحديث الأخير لقاعدة بيانات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رفع عدد الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية من 97 إلى 158 شركة، وهو ما يعكس اتساع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستيطان، ويؤكد ضرورة تفعيل آليات المقاطعة العربية وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.

ودعا العكلوك المؤتمر إلى اتخاذ خطوات عملية، تشمل تفعيل القائمة المحدثة للشركات والأشخاص المشمولين بالمقاطعة، وتعزيز التنسيق بين المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية، وتحديث قواعد البيانات بصورة دورية، ومتابعة الشركات التي تواصل أنشطة مرتبطة بالاحتلال والاستيطان، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية للدول الأعضاء وأحكام القانون الدولي، إلى جانب دعم الجهود العربية والدولية لمساءلة الشركات المتورطة ومطالبتها بإنهاء أنشطتها غير القانونية.

وأكد أن نجاح منظومة المقاطعة العربية لا يقاس بعدد القرارات الصادرة عنها، وإنما بقدرتها على تجفيف مصادر الدعم الاقتصادي للاحتلال وترسيخ مبدأ احترام القانون الدولي، مشدداً على أن التاريخ سيسجل مواقف الدول والمؤسسات، سواء التي انحازت إلى العدالة أو تلك التي أسهمت في استمرار الاحتلال.

ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين بالحملة الدولية والشعبية لمقاطعة إسرائيل، داعياً إلى توسيعها وتعزيزها، كما أشاد بإقرار إيرلندا قانون حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية، داعياً دول العالم وبرلماناته إلى تبني تشريعات مماثلة، وصولاً إلى تعزيز احترام القانون الدولي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم بالتعبير عن تطلعه إلى أن تخرج أعمال المؤتمر بقرارات عملية تعزز فاعلية منظومة المقاطعة العربية وترسخ دورها في دعم القضية الفلسطينية.

السفير مهند العكلوك فلسطين جامعة الدول العربية ضباط اتصال مكاتب المقاطعة الإقليمية الأراضي العربية المحتلة إسرائيل إبادة جماعية الضفة الغربية المحتلة حكومة الاحتلال المستوطنات الإسرائيلية المقاطعة العربية الجامعة العربية الأمانة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على المتهمين بتهديد شخص بسلاح أبيض بالإسكندرية

المتهم

للسير عكس الاتجاه.. القبض على سائق سيارة ربع نقل بالقاهرة

المتهم

تحرش بـ4 فتيات| أولي جلسات محاكمة محمد طاهر صاحب بيت فاطم.. 18 أغسطس

بالصور

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد