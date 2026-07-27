ضبط طن أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص في بنها

نجحت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية في إحباط محاولة لتداول ما يقارب الطن من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص للمواد الغذائية بمركز بنها، وذلك قبل طرحها بالأسواق ووصولها إلى المستهلكين.

جاء ذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتعليمات الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

ونُفذت الحملة تحت إشراف الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وبالتنسيق مع محمد صبحي، مراقب عام الأغذية، وبمشاركة مصطفى فتحي ورجب نصر، مراقبي الأغذية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تبين أنها منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والمكونات، داخل مصنع يعمل دون ترخيص، كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير محاضر للعاملين بها لقيامهم بتداول الأغذية دون الحصول على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والجلدية.

كما أوصت اللجنة بالغلق الفوري للمصنع لعمله دون ترخيص، واحتوائه على أغذية تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور أسامة الشلقاني استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي منشأة تخالف الاشتراطات الصحية أو تعرض صحة المواطنين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة.

وناشدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية المواطنين ضرورة التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية قبل شرائها، وعدم التعامل إلا مع المنافذ الموثوقة، وسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية أو ممارسات تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الرقابة والحفاظ على سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.