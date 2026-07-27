وزيرا الخارجية المصري واليوناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالاً هاتفياً من جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، يوم الاثنين ٢٧ يوليو، وذلك استمراراً للتنسيق القائم بين البلدين الصديقين لبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية.

ثمن الوزيران خلال الاتصال الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية اليونانية في مختلف المجالات، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، معربين عن الحرص على مواصلة البناء على نتائج الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بما يعزز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدعم اليوناني لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة، مرحباً كذلك بدور آلية التعاون الثلاثى بين ومصر واليونان وقبرص لتعزيز الشراكة بين الدول الثلاث، ومؤكداً ضرورة مواصلة تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المختلفة وتوسيع أطر التعاون الثلاثي فى شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تطرق الاتصال أيضاً إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات والجهود المصرية المكثفة الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.