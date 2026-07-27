جارسيا: تتويج إسبانيا بكأس العالم لم يكن صدفة.. وحلمي دوري الأبطال مع برشلونة

أكد إريك جارسيا، مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا، أن تتويج "لا روخا" بلقب كأس العالم 2026 جاء نتيجة العمل المستمر والإصرار، مشيرًا إلى أن الفريق استحق اللقب بعد المشوار الذي قدمه طوال البطولة.

وأشاد جارسيا بزميله فيران توريس، صاحب هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، مؤكدًا أن ما حققه اللاعب يعكس حجم الجهد الذي بذله خلال السنوات الأخيرة.

وقال مدافع برشلونة: "تسجيل فيران لهدف التتويج لم يكن أمرًا عشوائيًا، لقد مررنا بفترات صعبة، لكننا واصلنا العمل دون توقف، وفي النهاية جاءت المكافأة بالتتويج بكأس العالم".

وأضاف: "في كرة القدم تمر بلحظات جيدة وأخرى صعبة، لكن الأهم هو الحفاظ على العقلية نفسها وعدم التوقف عن العمل، وهذا ما قادنا إلى منصة التتويج".

وتحدث جارسيا عن مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم، والتي جاءت خلال المباراة النهائية، مؤكدًا أنه كان مستعدًا في أي لحظة لخدمة المنتخب.

وأوضح: "كنت جاهزًا منذ اليوم الأول للبطولة، ولم يكن يهمني توقيت المشاركة، الأهم كان أن أساعد الفريق عندما يحتاجني، والحمد لله جاءت الفرصة في النهائي".

كما أشار إلى أن منتخب إسبانيا شعر بإمكانية حسم اللقب بعد التغييرات التي طرأت على صفوف المنتخب الأرجنتيني خلال المباراة، مؤكدًا أن الفريق استغل اللحظة ونجح في تحقيق الفوز.

وعلى مستوى طموحاته مع برشلونة، شدد جارسيا على أن حلمه الأكبر خلال المرحلة المقبلة هو قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال: "حققت العديد من البطولات، لكنني ما زلت أمتلك أهدافًا كبيرة، وعلى رأسها الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه سينضم إلى تدريبات الفريق الكتالوني في 12 أغسطس المقبل، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعدما عاد من كأس العالم متوجًا بأغلى ألقاب كرة القدم.