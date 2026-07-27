بولندا تطالب الولايات المتحدة بتسليم وزير العدل السابق المتهم بالفساد

قدمت بولندا، طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة لتسليم وزير العدل البولندي السابق زبيجنيو زيوبرو المطلوب في تهم فساد؛ وذلك حسبما أفادت مصادر مقربة من التحقيقات لوسائل إعلام رسمية بولندية.

وذكر (راديو بولندا) اليوم /الاثنين/ أن زيوبرو مشتبه به في تحقيق فساد متعلق بصندوق العدالة البولندي وهو برنامج حكومي أُنشئ لتعويض ضحايا الجرائم وكانت وزارته مشرفة عليه.

ويواجه زيوبرو 26 تهمة جنائية متعلقة بشكل رئيسي بإساءة استخدام هذه الأموال أثناء توليه منصبه في حكومة حزب القانون والعدالة السابقة.

ونفى وزير العدل البولندي السابق ارتكاب أي مخالفات، مشيرا إلى أنه مستهدف بحملة ذات دوافع سياسية من الحكومة البولندية الموالية للاتحاد الأوروبي.

وغادر زيوبرو البلاد في أواخر عام 2025 بعد موافقة البرلمان على احتجازه وإصدار الإدعاء العام مذكرة اعتقال بحقه، متجها إلى العاصمة المجرية بودابست.. وفي شهر مايو الماضي، أعلن زيوبرو أنه يوجد حاليا في الولايات المتحدة.