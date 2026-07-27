بعد ضمه لمعسكر بريطانيا.. سبورت تكشف خطة برشلونة لتصعيد حمزة عبد الكريم للفريق الأول

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم حصد الثقة داخل نادي برشلونة، بعدما كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن ملامح خطة النادي لتطوير اللاعب خلال الموسم الجديد، وذلك عقب إعلان انضمامه رسميًا إلى قائمة الفريق المسافرة إلى بريطانيا لخوض المعسكر الإعدادي استعدادًا لموسم 2026-2027.

ووفقًا للصحيفة، يخطط برشلونة لتصعيد حمزة عبد الكريم تدريجيًا إلى الفريق الأول، من خلال تدريبه بشكل منتظم تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك، مع منحه الفرصة للمشاركة كمهاجم بديل عند الحاجة في المباريات.

وأضافت أن اللاعب سيواصل في الوقت نفسه المشاركة مع الفريق الرديف، ضمن خطة تهدف إلى منحه أكبر قدر من الدقائق واكتساب الخبرات، بما يضمن تطوره بصورة تدريجية دون استعجال.

وأشارت الصحيفة إلى أن خيار إعارة حمزة عبد الكريم إلى أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني لا يزال مطروحًا، على أن يتم حسمه وفقًا لتطور مستواه واحتياجات الفريق الأول خلال الموسم.

وكان برشلونة قد أعلن في وقت سابق ضم حمزة عبد الكريم إلى قائمة الفريق المتجهة إلى بريطانيا لخوض المعسكر الإعدادي، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في إمكانيات المهاجم المصري، الذي يسعى لاستغلال فترة الإعداد من أجل إثبات نفسه وحجز مكان ضمن حسابات فليك قبل انطلاق الموسم الجديد.