استعدادا للطوارئ..الأردن يبدأ إطلاق رسائل تحذيرية تجريبية عبر الهواتف المحمولة

أطلق الأردن، اليوم "الاثنين" تجارب تشغيل نظام الرسائل التحذيرية الوطني عبر الهواتف المحمولة (MEAS)، في إطار اختبار منظومة الإنذار المبكر وقدرتها على إرسال التنبيهات العاجلة للمواطنين خلال الأزمات والطوارئ.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأردن لتطوير منظومة الإنذار المبكر ورفع الجاهزية الوطنية للتعامل مع المخاطر والكوارث والأحداث الطارئة.

وأوضح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني -في بيان- أن التجارب الميدانية ستستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتشمل الهواتف المحمولة في معظم محافظات ومناطق المملكة، بهدف تقييم جاهزية النظام من الناحية التقنية وفعاليته في إيصال التحذيرات في الوقت المناسب.

وأشار المركز إلى أن تنفيذ الاختبارات يتم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات المرخصة في الأردن، لقياس كفاءة الشبكات وقدرتها على دعم منظومة الإشعار الطارئ.

وأوضح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أن الرسائل ستُرسل باللغتين العربية والإنجليزية، وستتضمن تنبيهًا صوتيًا خاصًا لجذب انتباه المستخدمين وضمان الاطلاع الفوري على محتواها.

وبيّن المركز أن سيناريو الاختبارات الحالية يعتمد على محاكاة عواصف غبارية، بهدف التحقق من قدرة النظام على إرسال التحذيرات بكفاءة خلال الظروف الطارئة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحسن مستوى الحماية والسلامة العامة.