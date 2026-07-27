قبل مواجهة برشلونة.. الأهلي يجهز لموقعة البارسا بسلسلة وديات قوية في إسبانيا

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تفاصيل البرنامج الودي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

وكتب محمود شوقي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن الأهلي سيواجه فريق لافيينا وديًا يوم 30 يوليو، قبل أن يلتقي مع بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، موضحًا أن هناك مشاورات جرت لتقديم موعد المباراة إلى يوم 4 أغسطس، حتى يحصل الفريق على راحة يوم 5، قبل السفر إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس.

وأضاف أن الأهلي سيخوض مباراتين وديتين يومي 12 و13 أغسطس أمام فريقين من أندية الدرجة الثانية الإسبانية، ضمن معسكره الخارجي، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام برشلونة يوم 19 أغسطس.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور للمدير الفني الحسين عموتة.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباريات الودية في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، وتجربة عدد من الأفكار الخططية، قبل خوض المنافسات الرسمية للموسم الجديد.