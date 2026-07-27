إعلامي: علي محمود مفاجأة الأهلي في الموسم الجديد

أكد الإعلامي محمد المحمودي، أن علي محمود يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون أحد أبرز نجوم الأهلي خلال الموسم الجديد، في ظل قدرته على شغل أكثر من مركز في خط الوسط، خاصة بعد رحيل المالي أليو ديانج.

وقال محمد المحمودي، عبر قناة أون سبورت: "علي محمود هيكون أهم لاعب في الأهلي الموسم الجاي، لأنه بيلعب في كذا مركز في وسط الملعب، وده هيظهر قيمته بعد رحيل ديانج."

وتأتي تصريحات المحمودي في وقت يواصل فيه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يسعى للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق لافيينا وديًا يوم 30 يوليو الجاري، قبل أن يلتقي مع بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، على أن يسافر إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لإقامة معسكره الخارجي.

كما يخوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 12 و13 أغسطس أمام فريقين من أندية الدرجة الثانية الإسبانية، قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام برشلونة يوم 19 أغسطس.

وكان الأهلي قد استهل مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في المباراة التي شهدت الظهور الأول للحسين عموتة على رأس القيادة الفنية، بينما يواصل الجهاز الفني استغلال الوديات لتجهيز اللاعبين وتجربة العديد من الأفكار الخططية قبل انطلاق الموسم الجديد.