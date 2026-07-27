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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يتنفس الصعداء.. رافينيا جاهز للعودة مع برشلونة قبل انطلاق الموسم

رافينيا
رافينيا
إسراء أشرف

يترقب برشلونة عودة جناحه البرازيلي رافينيا إلى التدريبات الجماعية، بعدما أنهى اللاعب مرحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده، ليصبح جاهزًا للمشاركة في معسكر الفريق التحضيري استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن رافينيا سينضم إلى معسكر برشلونة المقام في إنجلترا خلال الأيام المقبلة، حيث يخوض الفريق فترة إعداد تتخللها مباراتان وديتان أمام برمنجهام سيتي وبريستون نورث إند.

ويُعول المدرب الألماني هانز فليك على عودة اللاعب، باعتباره أحد الركائز الأساسية في الخط الأمامي، بعدما قدم مستويات مميزة تحت قيادته وأسهم بصورة كبيرة في النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الموسم الماضي.

وكان رافينيا قد تعرض لإصابة عضلية أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026، خلال مواجهة هايتي في دور المجموعات، وهو ما أثر على ظهوره في البطولة قبل خروج "السيليساو" من المنافسات أمام منتخب النرويج.

وخضع اللاعب خلال الفترة الماضية لبرنامج علاجي وتأهيلي، إلى جانب حصوله على راحة كاملة لاستعادة جاهزيته البدنية والذهنية، بعد موسم شهد ضغوطًا كبيرة، سواء بسبب الإصابة أو الشائعات التي ربطته بالرحيل عن النادي الكتالوني.

ورغم ارتباط اسمه بعرض ضخم من الهلال السعودي، فإن رافينيا تمسك بالاستمرار مع برشلونة، مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره مع الفريق والعمل على استعادة مستواه الذي جعله من أبرز نجوم الموسم الماضي، بعدما سجل وصنع عددًا كبيرًا من الأهداف، ودخل ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

وفي المقابل، أعد الجهاز الفني بقيادة هانز فليك برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعب، بهدف تجهيزه بأفضل صورة ممكنة، والحد من تكرار الإصابات العضلية التي أثرت على مشاركاته خلال الفترة الأخيرة.

كما جددت إدارة برشلونة تمسكها باستمرار رافينيا، بعدما أكد رئيس النادي خوان لابورتا في وقت سابق أن اللاعب ليس مطروحًا للبيع، وأنه يمثل جزءًا مهمًا من مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة.

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