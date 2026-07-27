قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ..تربوي يطالب بإعلانه رسمياً لطمأنة الطلاب
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن
حجز أراضي مسكن 7 يبدأ اليوم.. خطوات التقديم وأماكن طرح 2898 قطعة أرض في 17 مدينة جديدة
الأخطاء التحكيمية وطرد بالوجون .. إنفانتينو يرد على الاتهامات التي واجهت كأس العالم 2026
الفلبين: العثور على عبوة ناسفة بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ
بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة
إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بجمصة
تحول جديد في الأهلي.. كريم الدبيس صانع ألعاب بقرار من عموتة
2300 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
مفتي الجمهورية: الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا الحديثة ضرورة لحماية الأسرة من التفكك
ماذا حدث لأسعار الذهب والدولار بعد توقف الهجمات ما بين أمريكا وإيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوفنتوس ينافس أرسنال وتشيلسي على صفقة جون ستونز

جون ستونز
جون ستونز
إسراء أشرف

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي سباق التعاقد مع المدافع الإنجليزي جون ستونز، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد نهاية مشواره مع مانشستر سيتي.

وبحسب شبكة سكاي إيطاليا، فإن إدارة يوفنتوس بدأت تحركاتها بالفعل، وأجرت اتصالات مباشرة مع ممثلي اللاعب، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله إلى صفوف "السيدة العجوز".

وأشار التقرير إلى أن النادي الإيطالي سيواجه منافسة قوية من جانب أرسنال وتشيلسي، اللذين يراقبان موقف المدافع الإنجليزي، أملاً في ضمه مجانًا بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

وكان ستونز قد أنهى ارتباطه بالنادي الإنجليزي هذا الصيف، بعد مسيرة استمرت عشرة أعوام، انضم خلالها إلى السيتي قادمًا من إيفرتون في صفقة بلغت قيمتها 47.5 مليون جنيه إسترليني.

وشهد الموسم الماضي تراجعًا في عدد مشاركات اللاعب بسبب الإصابات المتكررة، إذ خاض 18 مباراة فقط في مختلف البطولات، بينما بدأ خمس مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي.

ورغم معاناته مع الإصابات، استعاد ستونز مكانه مع منتخب إنجلترا خلال نهائيات كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب توماس توخيل، حيث قدم مستويات لافتة أعادت اسمه إلى دائرة اهتمام كبار الأندية الأوروبية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في مستقبل المدافع الإنجليزي، مع استمرار المفاوضات بين ممثليه والأندية الراغبة في التعاقد معه.

جون ستونز ستونز يوفنتوس مانشستر سيتي ميركاتو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. موعد الصرف وشروط الحصول عليها

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

أفشة

مستحقاتنا كاملة.. شروط أفشة وشريف قبل الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

أراضي مسكن 7.. رابط كراسة الشروط وموعد الحجز الإلكتروني 2026

أراضي مسكن 7.. رابط كراسة الشروط وموعد الحجز الإلكتروني 2026

رابط الاستعلام عن امتحان معلم مساعد رياضيات عبر بوابة الوظائف

رابط الاستعلام عن امتحان معلم مساعد رياضيات عبر بوابة الوظائف

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 26 يوليو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 26 يوليو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

أول ساعة ذكية من إصدار أستون مارتن.. بريتلينج DB5

ساعة Breitling DB5
ساعة Breitling DB5
ساعة Breitling DB5

طريقة عمل سلطة المكرونة بالسوسيس فى دقايق

طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد