يوفنتوس ينافس أرسنال وتشيلسي على صفقة جون ستونز

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي سباق التعاقد مع المدافع الإنجليزي جون ستونز، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد نهاية مشواره مع مانشستر سيتي.

وبحسب شبكة سكاي إيطاليا، فإن إدارة يوفنتوس بدأت تحركاتها بالفعل، وأجرت اتصالات مباشرة مع ممثلي اللاعب، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله إلى صفوف "السيدة العجوز".

وأشار التقرير إلى أن النادي الإيطالي سيواجه منافسة قوية من جانب أرسنال وتشيلسي، اللذين يراقبان موقف المدافع الإنجليزي، أملاً في ضمه مجانًا بعد رحيله عن مانشستر سيتي.

وكان ستونز قد أنهى ارتباطه بالنادي الإنجليزي هذا الصيف، بعد مسيرة استمرت عشرة أعوام، انضم خلالها إلى السيتي قادمًا من إيفرتون في صفقة بلغت قيمتها 47.5 مليون جنيه إسترليني.

وشهد الموسم الماضي تراجعًا في عدد مشاركات اللاعب بسبب الإصابات المتكررة، إذ خاض 18 مباراة فقط في مختلف البطولات، بينما بدأ خمس مباريات فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي.

ورغم معاناته مع الإصابات، استعاد ستونز مكانه مع منتخب إنجلترا خلال نهائيات كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب توماس توخيل، حيث قدم مستويات لافتة أعادت اسمه إلى دائرة اهتمام كبار الأندية الأوروبية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في مستقبل المدافع الإنجليزي، مع استمرار المفاوضات بين ممثليه والأندية الراغبة في التعاقد معه.