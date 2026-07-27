الهلال يتحرك لحسم صفقة هجومية جديدة من الدوري الإنجليزي

دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات لاستكشاف إمكانية التعاقد مع السنغالي إيليمان ندياي، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، ضمن خطة النادي لتدعيم خطه الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة الهلال وضعت مهاجم إيفرتون على قائمة أولوياتها، وبدأت بالفعل اتصالات أولية مع اللاعب، تمهيدًا لمحاولة حسم الصفقة خلال الميركاتو الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، في ظل تمسك إيفرتون بخدمات اللاعب، إلى جانب وجود اهتمام من أندية أخرى تسعى للتعاقد معه هذا الصيف.

ويأتي تحرك الهلال في إطار سعيه لإضافة عنصر هجومي جديد إلى صفوف الفريق، بعدما ارتبط في الفترة الماضية بعدة أسماء بارزة، من بينها الهولندي كريسينسيو سومرفيل، ضمن مشروع النادي لتعزيز تشكيلته قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تواصل إدارة الهلال مفاوضاتها مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية، قبل فتح باب التفاوض الرسمي مع إيفرتون لحسم الصفقة بشكل نهائي.