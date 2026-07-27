برشلونة يحسم التعاقد مع مهاجم كوسوفو.. تفاصيل

حسم نادي برشلونة الإسباني، صفقة التعاقد مع فيسنيك أسلاني مهاجم نادي هوفنهايم الألماني ومنتخب كوسوفو، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة توصل إلى إتفاق مع نادي هوفنهايم على التعاقد مع أسلاني، بعقد ممتد لمدة خمس سنوات قادمة وبالتحديد حتى شهر يونيو من العام 2031.

ويرتبط فيسنيك أسلاني، بعقد مع هوفنهايم ممتد حتى شهر يونيو من العام 2029.



وتابعت أن برشلونة سوف يدفع إلى نادي هوفنهايم، قيمة الشرط الجزائي المبرم في عقد مع أسلاني مع النادي الألماني والذي يبلغ نحو 30 مليون يورو.



وختمت أن قرار التعاقد مع أسلاني، جاء بناءً على طلب من المدرب الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني.

ويرتبط فيسنيك أسلاني، بعقد مع هوفنهايم ممتد حتى شهر يونيو من العام 2029.