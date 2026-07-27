تريزيجيه يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق، صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر تريزيجيه أثناء أداء تمارين رياضية في صالة الجيم.

وكان قد كشف الإعلامي إبراهيم فايق تفاصيل رحيل محمود حسن تريزيجيه عن صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن إنهاء العلاقة بين الطرفين جاء باتفاق كامل وبروح من الاحترام المتبادل، تمهيدًا لانتقال اللاعب إلى نادي الرياض.

وقال فايق، خلال برنامجه "فايق في المونديال"، إن بيان الأهلي بشأن تريزيجيه تضمن عبارة "إنهاء التعاقد"، موضحًا أن الأمر يتعلق بإجراءات تعاقدية اتفق عليها الطرفان.

وأضاف: "الأهلي خلص مع اللاعب بحيث يسيبه يروح يمضي لنادي الرياض، وكل حاجة حصلت بالاتفاق بين الأهلي وتريزيجيه بالصيغة دي".

وأكد فايق أن العلاقة بين النادي واللاعب لا تزال قوية، قائلًا: "هل الأهلي بيقدر تريزيجيه؟ آه بنسبة مليون في المية، وهل اللاعب بيعشق الأهلي؟ آه، بيموت فيه".