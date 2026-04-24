صاحب هدف مثير للجدل في الأهلي.. وفاة مهاجم الترجي التونسي السابق.. من هو ؟

أعلن نادي الترجي التونسي، وفاة مهاجمه السابق النيجيري مايكل إنرامو، عن عمر يناهز 40 عاما.

وقال نادي الترجي في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، يودّع الترجي الرياضي التونسي أحد أبنائه الأوفياء مايكل إنرامو، بقلوب يعتصرها الألم، ينعى الترجي الرياضي التونسي لاعبه السابق النيجيري مايكل إنرامو، الذي رحل بعد مسيرة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره جيلاً بعد جيل".

وأضاف: "لم يكن إنرامو مجرد لاعب مرّ في تاريخ الترجي، بل كان رمزًا للقوة والعزيمة والإصرار، وواحدًا من الأسماء التي صنعت لحظات لا تُنسى في ملاعب كرة القدم، ورفعت راية النادي عاليًا في محطات كروية خالدة".

وأوضح: "لقد عاش مع جماهير الترجي لحظات فرح كبيرة، وأهدافًا حاسمة لا تزال تُروى حتى اليوم، وبقي اسمه مرتبطًا بروح القتال والانتماء الحقيقي لقميص النادي".

وواصل: "وإذ يودّع الترجي الرياضي التونسي اليوم أحد أبنائه، فإنه يتوجّه بأصدق عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد وأحبّائه، وإلى كل من عرفه وشاركه مسيرته الرياضية والإنسانية، راجيًا من الله أن يمنّ على عائلته بالصبر والقوة لتجاوز هذا المصاب الأليم".

واختتم: "سيبقى مايكل إنرامو جزءًا من ذاكرة الترجي، ومن وجدان جماهيره التي لن تنسى أبدًا ما قدّمه من عطاء وإخلاص داخل المستطيل الأخضر".