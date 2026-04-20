بسبب بن رمضان .. تعثر مفاوضات الأهلي مع الترجي لضم توجاي

يسعي النادي الأهلي في الساعات الماضية لضم الجزائري محمد أمين توجاي نجم فريق الترجي التونسي في الميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت تقارير صحفية، أن توجاي لا يمانع فكرة الانتقال إلى الأهلي ، لكنه يشترط الحصول على راتب يصل إلى مليون دولار سنويًا، لكن إدارة الترجي ترفض تمامًا فكرة بيع اللاعب إلى الأهلي في ظل حساسية العلاقة بين الناديين خلال الفترة الأخيرة بسبب صفقة محمد بن رمضان.

مباريات الأهلي في مرحلة التتويج بالدوري

ويخوض الأهلي سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز في ظل سعيه لمواصلة المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة.

ويبدأ الأهلي هذه المرحلة بمواجهة مرتقبة أمام بيراميدز يوم 27 أبريل في لقاء يحمل أهمية كبيرة كونه يجمع بين منافسين مباشرين على صدارة جدول الترتيب.

ثم يخوض الفريق الأحمر قمة نارية أمام الزمالك يوم 1 مايو في واحدة من أبرز مباريات الموسم، والتي دائمًا ما تحظى بطابع خاص، وقد تلعب دورا حاسما في تحديد ملامح المنافسة.

ويواصل الأهلي مبارياته بمواجهة إنبي يوم 5 مايو حيث يسعى لتحقيق الفوز وعدم فقدان أي نقاط أمام الفرق التي تعتمد على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

وفي الجولة قبل الأخيرة يلتقي الأهلي مع المصري يوم 15 مايو في مباراة صعبة خارج الديار خاصة أن الفريق البورسعيدي يعد من أبرز المنافسين على المراكز المتقدمة هذا الموسم.