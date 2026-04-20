فاضل على الحلو تكة.. مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في مرحلة تتويج الدوري

يشهد ختام منافسات الدوري المصري الممتاز حالة من الترقب والإثارة مع دخول قطبي الكرة المصرية نادي الزمالك والنادي الأهلي مرحلة الحسم حيث تتقارب النقاط وتتصاعد حدة المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 46 نقطة محافظا على حظوظه القوية في سباق اللقب بينما يواصل بيراميدز ملاحقته المباشرة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

مباريات الزمالك المتبقية في الدوري مرحلة التتويج:

يستعد الزمالك لخوض سلسلة من المواجهات الحاسمة في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز حيث تنتظره مباريات قوية ستلعب دورا كبيرا في تحديد موقعه النهائي في جدول الترتيب سواء في سباق المنافسة على القمة أو حجز مقعد قاري.

ويستهل الزمالك مشواره بمواجهة قوية أمام بيراميدز يوم 23 أبريل على استاد القاهرة في لقاء يمثل اختبارا حقيقيا أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب خاصة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين الفريقين.

ثم يواصل الفريق الأبيض مبارياته بمواجهة إنبي يوم 27 أبريل وهي مباراة تبدو نظريًا في متناول الزمالك.

وتتجه الأنظار بعد ذلك إلى القمة المرتقبة أمام الأهلي يوم 1 مايو في واحدة من أهم مباريات الموسم، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة، سواء على اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية.

ويخرج الزمالك بعدها لمواجهة سموحة يوم 5 مايو على ملعب برج العرب، في لقاء لا يقل صعوبة، خاصة أن الفريق السكندري دائمًا ما يظهر بشكل قوي على ملعبه.

ويختتم الزمالك هذه السلسلة بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو، في مباراة قد تكون حاسمة في تحديد مصير الفريق بنهاية الموسم.

مباريات الأهلي في مرحلة التتويج بالدوري

ويخوض الأهلي سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز في ظل سعيه لمواصلة المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة.

ويبدأ الأهلي هذه المرحلة بمواجهة مرتقبة أمام بيراميدز يوم 27 أبريل في لقاء يحمل أهمية كبيرة كونه يجمع بين منافسين مباشرين على صدارة جدول الترتيب.

ثم يخوض الفريق الأحمر قمة نارية أمام الزمالك يوم 1 مايو في واحدة من أبرز مباريات الموسم، والتي دائمًا ما تحظى بطابع خاص، وقد تلعب دورا حاسما في تحديد ملامح المنافسة.

ويواصل الأهلي مبارياته بمواجهة إنبي يوم 5 مايو حيث يسعى لتحقيق الفوز وعدم فقدان أي نقاط أمام الفرق التي تعتمد على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

وفي الجولة قبل الأخيرة يلتقي الأهلي مع المصري يوم 15 مايو في مباراة صعبة خارج الديار خاصة أن الفريق البورسعيدي يعد من أبرز المنافسين على المراكز المتقدمة هذا الموسم.