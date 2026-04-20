هاني حتحوت يكشف عن أزمة جديدة بنادي بيراميدز

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن أزمة داخل نادي بيراميدز، بسبب غضب الأردني عودة الفاخوري، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، لقلة مشاركاته خلال الفترة الأخيرة.

وقال هاني حتحوت خلال برنامجه التليفزيوني «مودرن سبورت»: «عودة الفاخوري عنده أزمة ومشكلة، واستفسر من مسؤولي بيراميدز عن سبب عدم مشاركته مع الفريق».

وأضاف: «اللاعب قال لمسؤولي بيراميدز أنا سجلت هدف في أول مباراة أشارك فيها مع الفريق، ومن بعدها مش بشارك بصفة أساسية ما أعرفش ليه، وقال أيضا يبدو إن المدرب يوريتشيتش لم يكن يرغب في انضمامي لذلك لا يشركني في المباريات».

جدير بالذكر ان بيراميدز يستعد لمواجهة قوية ضد الزمالك، الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز.