دكتورة بطب عين شمس تعلن العفو عن ضياء العوضي بعد وفاته
انخفاض طفيف.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 بالمدارس..اليوم
جيش الاحتلال يحذر: جنوب لبنان منطقة محظورة والاقتراب من الليطاني ممنوع
تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مران خفيف لبيزيرا في الزمالك وجاهزيته لمواجهة بيراميدز

بيزيرا
بيزيرا
رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تطورات حالة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق بيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

 وأوضح أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية للفريق، لكنه اكتفى بخوض مران خفيف ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

موقف اللاعب من المشاركة في المباراة

بحسب ما أكده الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور”، فإن خوان بيزيرا أصبح جاهزًا من الناحية البدنية والطبية للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي. 

ومع ذلك، فإن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال يتعامل بحذر مع حالة اللاعب، خاصة في ظل ضغط المباريات وأهمية اللقاء المقبل أمام بيراميدز.

قرار الجهاز الفني بمنح راحة إضافية

أشار الغندور إلى أن معتمد جمال فضّل عدم التعجل في الدفع باللاعب بشكل كامل، وقرر منحه راحة إضافية لضمان جاهزيته بنسبة 100% قبل خوض اللقاء المرتقب. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز الفني على تجنب أي انتكاسة قد يتعرض لها اللاعب، خاصة وأن الفريق يحتاج إلى جميع عناصره في أفضل حالة فنية وبدنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

أهمية مباراة بيراميدز للزمالك

تُعد مواجهة بيراميدز واحدة من أبرز المباريات المنتظرة في الدوري، نظرًا لقوة الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ويسعى الزمالك إلى الظهور بأفضل تشكيل ممكن، ما يجعل مسألة جاهزية اللاعبين، وعلى رأسهم بيزيرا، أمرًا في غاية الأهمية.

نظرة فنية على استعدادات الزمالك

يواصل الزمالك استعداداته المكثفة للمباراة، مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية، بالإضافة إلى دراسة نقاط القوة والضعف في فريق بيراميدز. ويأمل الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

الصلاة

ما حكم جمع وقصر الصلاة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب

العمرة في شهر ذي القعدة

فضل شهر ذي القعدة.. هل الثواب مضاعف في الأشهر الحرم؟

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

