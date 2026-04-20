مران خفيف لبيزيرا في الزمالك وجاهزيته لمواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تطورات حالة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، نجم نادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق بيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية للفريق، لكنه اكتفى بخوض مران خفيف ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

موقف اللاعب من المشاركة في المباراة

بحسب ما أكده الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور”، فإن خوان بيزيرا أصبح جاهزًا من الناحية البدنية والطبية للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

ومع ذلك، فإن الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال يتعامل بحذر مع حالة اللاعب، خاصة في ظل ضغط المباريات وأهمية اللقاء المقبل أمام بيراميدز.

قرار الجهاز الفني بمنح راحة إضافية

أشار الغندور إلى أن معتمد جمال فضّل عدم التعجل في الدفع باللاعب بشكل كامل، وقرر منحه راحة إضافية لضمان جاهزيته بنسبة 100% قبل خوض اللقاء المرتقب. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز الفني على تجنب أي انتكاسة قد يتعرض لها اللاعب، خاصة وأن الفريق يحتاج إلى جميع عناصره في أفضل حالة فنية وبدنية خلال هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

أهمية مباراة بيراميدز للزمالك

تُعد مواجهة بيراميدز واحدة من أبرز المباريات المنتظرة في الدوري، نظرًا لقوة الفريقين ورغبتهما في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. ويسعى الزمالك إلى الظهور بأفضل تشكيل ممكن، ما يجعل مسألة جاهزية اللاعبين، وعلى رأسهم بيزيرا، أمرًا في غاية الأهمية.

نظرة فنية على استعدادات الزمالك

يواصل الزمالك استعداداته المكثفة للمباراة، مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية، بالإضافة إلى دراسة نقاط القوة والضعف في فريق بيراميدز. ويأمل الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة