موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

رباب الهواري

نجح اتحاد العاصمة الجزائري في حجز مقعده في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، عقب تعادله مع أولمبيك آسفي المغربي في مواجهة قوية أُقيمت مساء الأحد، ليحسم التأهل مستفيدًا من نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

شهدت مواجهة الإياب بين الفريقين تنافسًا كبيرًا، حيث حاول كل طرف فرض سيطرته وحسم بطاقة العبور إلى النهائي. إلا أن التعادل كان كافيًا لصالح الفريق الجزائري، الذي استفاد من أفضلية الأهداف خارج أرضه، ليؤكد جدارته بالوصول إلى المباراة النهائية ومواصلة مشواره المميز في البطولة القارية.

بهذا التأهل، يضرب اتحاد العاصمة موعدًا ناريًا مع نادي الزمالك في نهائي البطولة، في مواجهة عربية خالصة تُعد من أبرز وأقوى مواجهات النسخة الحالية، نظرًا لتاريخ الفريقين وخبرتهما في المنافسات الإفريقية.

مواعيد مباراتي الذهاب والإياب

من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو 2026 في الجزائر، حيث يستضيف اتحاد العاصمة نظيره الزمالك على أرضه ووسط جماهيره، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الحسم.


أما مباراة الإياب، فستُقام يوم 16 مايو 2026 في القاهرة، على ملعب الزمالك، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل التتويج باللقب.

طموحات الفريقين نحو اللقب

يدخل اتحاد العاصمة النهائي بطموح تحقيق لقب قاري جديد وإضافة إنجاز مهم لتاريخه، بينما يطمح الزمالك إلى استعادة أمجاده الإفريقية والعودة لمنصات التتويج. ومن المنتظر أن تشهد المباراتان إثارة كبيرة في ظل تقارب المستوى والرغبة المشتركة في حصد البطولة

