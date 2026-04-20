يواجه الزمالك بالنهائي.. اتحاد العاصمة يطيح بأولمبيك آسفي من الكونفدرالية

تأهل فريق اتحاد العاصمة إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد مواجهة قوية أمام أولمبيك آسفي في إياب نصف النهائي، والتي أقيمت مساء الأحد على الأراضي المغربية.

انتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وهي النتيجة التي منحت الفريق الجزائري أفضلية التأهل إلى النهائي.

ونجح اتحاد العاصمة في استغلال هذه النتيجة بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، بعد أن حافظ على توازنه طوال مجريات اللقاء رغم الضغط الجماهيري والميداني من جانب الفريق المغربي.

الذهاب السلبي يصنع الفارق

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وهو ما جعل مواجهة الإياب حاسمة بشكل كبير. ومع تسجيل كل فريق هدفًا في لقاء العودة، أصبحت الأفضلية لصالح اتحاد العاصمة الذي سجل خارج ملعبه، ليحسم بطاقة التأهل رسميًا.

مواجهة مرتقبة أمام الزمالك

بهذا التأهل، يضرب اتحاد العاصمة موعدًا ناريًا في المباراة النهائية أمام الزمالك، في صراع قوي على لقب البطولة القارية. ومن المنتظر أن تشهد المباراة النهائية منافسة كبيرة بين الفريقين، في ظل التاريخ والخبرة التي يمتلكها كل منهما على المستوى الإفريقي.

طموحات التتويج باللقب

يسعى اتحاد العاصمة لمواصلة مشواره الناجح هذا الموسم والتتويج بلقب الكونفدرالية، بينما يطمح الزمالك لاستعادة الأمجاد القارية وإضافة لقب جديد إلى خزائنه. وتترقب الجماهير العربية مواجهة قوية ومثيرة بين ممثلي الجزائر ومصر في النهائي المنتظر.