إعلامي: شغب الجماهير يهدد صورة المغرب قبل تنظيم كأس العالم.. والزمالك الأقرب للكونفدرالية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك بات المرشح الأبرز للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها الفريق مؤخرًا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة “CBC”: “الزمالك أصبح المرشح الأول للفوز بالكونفدرالية، وينتظر مواجهة الفائز من اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي المغربي، لكن المباراة تأخر انطلاقها بسبب أحداث شغب من الجماهير المغربية”.

وأضاف: أوجه رسالة للجماهير هناك، خاصة أن المغرب مقبلة على تنظيم بطولات كبرى مثل كأس العالم 2030، والأمر أكبر من مجرد بطولة كونفدرالية”.

وتابع: “المغرب دولة كبيرة وتنظم بطولات مهمة، والاتحاد الإفريقي يلجأ إليها، وكذلك إلى مصر، في حال تعثر أي دولة في استضافة البطولات، لكن مثل هذه الأحداث قد تضر بصورة البلاد”.

واختتم شبانة تصريحاته قائلاً: “الإمكانات التي تمتلكها المغرب والمكانة التي وصلت إليها أكبر بكثير من هذه المشاهد، خاصة أن الشعب المغربي واعٍ ومثقف، ولا يستحق أن تظهر هذه الصورة عنه”.