المدير الفني لسلة الزمالك يهدي اللقب للجماهير ويؤكد: نسعى للمزيد من البطولات

أعرب وائل بدر، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه اللقب يُهدى إلى جماهير نادي الزمالك التي ساندت الفريق بقوة خلال الفترة الماضية، وخاصة في المباراة النهائية.

وقال بدر في تصريحات لقناة الزمالك إن الجهاز الفني واللاعبين كانوا على قلب رجل واحد قبل المباراة، واتفقوا على ضرورة تحقيق الفوز والتتويج باللقب، من أجل إعادة فريق كرة السلة إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.

وأضاف أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا طوال البطولة، وهو ما تُوّج في النهاية بهذا اللقب الصعب، مشيرًا إلى أن المنافسة لم تكن سهلة في ظل وجود فرق قوية.

وتطرق المدير الفني إلى منافسات الدوري، موضحًا أن الفريق كان قريبًا من تحقيق اللقب، إلا أن التوفيق لم يحالفه في بعض اللحظات الحاسمة، مؤكدًا أن الطموح لا يزال قائمًا لحصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.