شغب الجماهير يؤجل انطلاق مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية

تأخر انطلاق مباراة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري؛ بسبب شغب الجماهير ودخولهم أرضية الملعب ضمن منافسات الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحتى هذه اللحظة، يرفض لاعبو اتحاد العاصمة النزول إلى أرضية الملعب، بعد اقتحام بعض جماهير أولمبيك آسفي الميدان قبل بداية المباراة.

الأوضاع أصبحت متوترة داخل الملعب، وسط حالة من الترقب والقلق بشأن مصير المواجهة في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الفائز من هذه المباراة نظيره الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.