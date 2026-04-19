أجواء كارثية بالملعب قبل مواجهة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة بالكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية عن وجود أجواء كارثية بملعب المسيرة الخضراء قبل مواجهة فريقي إتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وأشارت التقارير إلى أن جماهير الفريق المستضيف تقتحم أرضية الميدان و توجه الشتائم للاعبي الاتحاد أثناء عملية الإحماء .

وأوضحت أنه تم وضع عدة رسائل سياسية في لوحة الإعلانات لمحاولة استفزاز لاعبي الإتحاد قبل هذه المواجهة المهمة.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري نظيره الزمالك، في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.