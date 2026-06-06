"التدريجة" تصنع الشهرة.. أحمد رمزي يجمع لطيفة وباسم يوسف ومنى الشاذلي في فيديو طريف

شارك الفنان أحمد رمزي ، جمهوره مقطع فيديو كوميدي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله برفقة عدد من النجوم، بينهم ركين سعد، وأسماء جلال، ولطيفة، ورزان جمال، ومنى الشاذلي، وأميرة أديب، وعارفة عبد الرسول، وباسم يوسف، والناقد طارق الشناوي.





ويقدم الفيديو فكرة ساخرة تدور حول شاب يتعرض لصدمة عاطفية بعد أن تتركه الفتاة التي يحبها لاعتقادها أنه شخص عادي، فيقرر تغيير مظهره والحصول على قصة شعر جديدة أملاً في تغيير حياته.

وخلال جلوسه لدى الحلاق، ينطلق بخياله ليتصور أن «التدريجة» الجديدة حولته إلى شخصية عالمية شهيرة، وأصبح محط اهتمام النجوم والمشاهير الذين يتسابقون لالتقاط الصور والتقرب منه، في إطار كوميدي طريف

وتتصاعد الأحداث داخل عالم الخيال الذي يعيشه أحمد رمزي، حيث يجد نفسه محاطًا باهتمام غير مسبوق من النجوم والمشاهير. فتظهر الفنانة لطيفة إلى جانبه في مشهد غنائي، بينما تفاجئه أسماء جلال بطلب الزواج منه، في الوقت الذي يتناول فيه الناقد طارق الشناوي «التدريجة» الخاصة به باعتبارها ظاهرة تستحق التحليل والنقاش الفني.

كما يستضيفه برنامج الإعلامية منى الشاذلي للحديث عن قصة الشعر التي تحولت – داخل خياله – إلى حديث الجمهور، قبل أن يقرر الزواج من أسماء جلال وارتداء قبعة بشكل دائم حتى لا يلفت الأنظار أكثر.

لكن النهاية تحمل مفاجأة ساخرة، إذ يتبدد كل ما عاشه من شهرة وأضواء في لحظة، ليعود إلى الواقع ويكتشف أنه ما زال جالسًا على مقعد الحلاق، الذي انتهى من قص شعره بصورة غير مرضية، لتنتهي الأحداث بمفارقة كوميدية تكشف أن كل ما جرى لم يكن سوى خيال واسع نسجه بطل القصة



