الأهلي يواجه زد وديا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة وديه مساء اليوم باستاد مختار التتش أمام زد استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 27 ابريل الجاري في الجوله الرابعة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري.

وسيدفع الدنماركي ييس توروب المدير الفني بجميع اللاعبين بهدف تجهيزهم للمرحله المقبله خاصة يلسين كامويش مهاجم الفريق والذي تألق بصورة لافته للنظر في التدرىيباات الأخيرة .

واستقر ييس توروب علي برنامج تدريبات الفريق في المرحله المقبله حيث سيحصل جميع اللاعبين علي راحه ثم تدريبات مغلقه باستاد مختار التتش حتي معسكى ليلة المباراة يوم 26 ابريل الجاري.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات بعد راحه سلبية استمرت لمدة اربعة أيام بعد الفوز علي سموحه الصعب 2-1 ، وشهد تدريبات الفريق عودة أحمد نبيل كوكا ظهير ايسر الفريق الأحمر واشرف بن شرقي جناح اللفريق بعد تعافيهم من الاصابه وباتوا جاهزين لمواجهة بيراميدز المقبلة

وعلي جانب أخر، أجلت إدارة الكره بالأهلي أن ملف تمديد العقود مغلق لحين اشعار أخر والإهتمام والتركيز حاليا علي حسم مباريات الدوري الاربعه المتبقيه .