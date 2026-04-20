فرج عامر : إصلاح الأهلي يبدأ بالاعتراف بالخطأ

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، على سلسلة النتائج السلبية التي يمر بيها النادي الأهلي في الفترة الأخير وخروجه من دوري أبطال أفريقيا.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الأهلي محتاج يختار معاركه الفنية ، ويمشي علي نفس الطريق اللي صنع منه النادي الأول افريقيا ، الأهلي خرج عن هذا المسار ، في نفس الوقت نادي صن داونز والترجي اتعلموا الدرس من الأهلي وماشيين عليه حرفيا لان داقوا فلوس المكاسب الافريقية ووظفوها صح . في حين الأهلي اعتقد ان أي تصرف بيعمله هو الصح وخرج عن المسار الذي صنع منه المجد اخر ٤ سنوات وبناء علي ذلك كامويش لايصلح ، مروان عثمان لايصلح ، محمد شريف لا يصلح الثلاثة لبسوا فانلة الأهلي بالخطأ ، المدير الفني الحالي لايصلح ولكن العلاج يبدأ بالاعتراف بالخطا والاصلاح يبدأ بهدوء وبأقل الخساير ، والأهلي لازم يعرف ان معظم لاعبي الدوري المصري لا يصلحوا لارتداء فانلة الأهلي ولكن يصلحوا لفرق الوسط وليس لفريق البطولة.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية مساء اليوم الإثنين باستاد مختار التتش أمام زد استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 27 ابريل الجاري في جولة منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري، وسيدفع الدنماركي ييس توروب المدير الفني بجميع اللاعبين بهدف تجهيزهم للمرحلة المقبلة خاصة يلسين كامويش مهاجم الفريق والذي تألق بصورة لافتة للنظر في التدرىيبات الأخيرة .