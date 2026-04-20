الأهلي السعودي في اختبار آسيوي قوي أمام فيسيل كوبي لحجز بطاقة النهائي

يتطلع أهلي جدة لمواصلة مشواره القاري وحجز بطاقة العبور إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يواجه نظيره فيسيل كوبي الياباني، في المواجهة التي تقام مساء اليوم على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويدخل الفريق السعودي اللقاء بطموح الوصول إلى النهائي للمرة الثانية تواليًا، مستندًا إلى نتائجه القوية خلال مشواره في البطولة، بعدما أنهى دور المجموعات وصيفًا في مجموعة الغرب برصيد 17 نقطة، قبل أن يتجاوز الدحيل في ثمن النهائي، ثم جوهور دار التعظيم في ربع النهائي.

ويعتمد الأهلي على مجموعة مميزة من النجوم، في مقدمتهم إدوارد ميندي وإيفان توني ورياض محرز، إلى جانب عناصر أخرى تمنحه قوة كبيرة على مستوى جميع الخطوط.

في المقابل، يخوض فيسيل كوبي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد مشوار قوي في البطولة، حيث تأهل من مجموعة الشرق في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، ثم تخطى سيؤول في دور الـ16، قبل أن ينجح في إقصاء السد بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وتحمل المواجهة طابعًا تنافسيًا قويًا بين فريقين يملكان طموحًا كبيرًا في بلوغ النهائي، في ظل تقارب المستوى الفني، ما يجعل بطاقة التأهل مفتوحة على جميع الاحتمالات.