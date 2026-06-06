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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صباح البلد يرصد تفاصيل مبادرة «يلا عجلة».. لتعزيز ثقافة الدراجات

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

رصد برنامج صباح البلد المذاع علي قناة صدي البلد، تفاصيل مبادرة «يلا عجلة» بمنطقة الزما، التي تهدف إلى نشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية بين مختلف الفئات العمرية، وتحويلها من مجرد هواية إلى وسيلة تنقل يومية ونمط حياة صحي ومستدام، في ظل الاهتمام المتزايد بتشجيع الأنشطة الرياضية والبيئية داخل المجتمع.

فكرة المبادرة.. من هواية شبابية إلى حركة مجتمعية

انطلقت المبادرة قبل سنوات على يد مجموعة من الشباب المهتمين برياضة الدراجات، حيث جاءت الفكرة من رغبة بسيطة في تشجيع الآخرين على تجربة ركوب العجل، خاصة أولئك الذين يترددون في ممارستها بمفردهم.

ومع مرور الوقت، تحولت المبادرة إلى تجمع مجتمعي واسع يضم مئات المشاركين، من خلال تنظيم جولات جماعية وفعاليات دورية تهدف إلى خلق بيئة آمنة وممتعة لركوب الدراجات.

جولات جماعية وأنشطة ترفيهية وسياحية

تعتمد المبادرة على تنظيم رحلات جماعية في مناطق مختلفة، تجمع بين الرياضة والترفيه والسياحة، ما ساهم في زيادة الإقبال عليها بشكل ملحوظ.

وتسعى هذه الجولات إلى كسر حاجز الخوف لدى المبتدئين، وتشجيعهم على ممارسة رياضة الدراجات بشكل منتظم، مع تعزيز روح التعاون بين المشاركين داخل كل رحلة.

انتشار ثقافة الدراجات وتطور البنية الداعمة

شهدت ثقافة ركوب الدراجات تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع الاهتمام بتطوير بعض المسارات والممشى في عدد من المناطق الحيوية.

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك حاجة لمزيد من التوسع في البنية التحتية المخصصة للدراجات، إلى جانب تعزيز الوعي المروري بين قائدي السيارات لزيادة الأمان على الطرق.

تحديات في المدن المزدحمة ودعوة للتوعية

أشارت المبادرة إلى أن الازدحام المروري في بعض المناطق يمثل أحد أبرز التحديات أمام انتشار استخدام الدراجات، حيث يؤثر على سهولة التنقل ويحد من انتشار الفكرة بشكل أوسع، كما تم التأكيد على أهمية نشر ثقافة احترام مسارات الدراجات داخل المجتمع، باعتبارها جزءًا من منظومة النقل المستدام.

مشاركة الشباب والفتيات وتغيير الصورة المجتمعية

برزت مشاركة الفتيات بشكل واضح داخل المبادرة، في إطار سعيها لتشجيع الجميع دون استثناء على ممارسة رياضة الدراجات.

كما تعمل المبادرة على مواجهة بعض الأفكار التقليدية التي قد تحد من مشاركة الفتيات في هذا النوع من الأنشطة، من خلال التوعية المستمرة وإبراز النماذج الإيجابية.

نحو نمط حياة صحي ومستدام

تسعى مبادرة «يلا عجلة» إلى ترسيخ فكرة أن ركوب الدراجات ليس مجرد نشاط ترفيهي، بل أسلوب حياة يساعد على تحسين الصحة العامة وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، بما ينعكس إيجابًا على البيئة وجودة الحياة داخل المدن.

الزمالك يلا عجلة صدي البلد

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