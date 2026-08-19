استئناف شقيقين على حكم سجنهما 10 سنوات في حيازة مخدرات بالبساتين .. اليوم

تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من شقيقين على حكم سجنهما 10 سنوات بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة في البساتين.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين هارون.أ، موسي.أ بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة، حازا وأحرزا كمية من جوهر مخدر الحشيش بلغت 4 كيلوجرامات، بقصد الاتجار والترويج على عملائهما.

كما أحرزا مبلغًا ماليًّا قدره 5 آلاف جنيه من متحصلات نشاطهما غير المشروع، و3 هواتف محمول استخدموها في تسهيل الاتصال بعملائهما والترويج للمواد المخدرة.

وقد أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.