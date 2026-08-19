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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

راكب موتوسيكل | تفاصيل حبس عاطل سرق حقيبة سيدة بالتجمع

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات،  لقيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات بالقاهرة ما أدى لسقوطها.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات بالقاهرة ما أدى لسقوطها.
 


 بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة من (إحدى السيدات "مصابة بكسر بعظمة الترقوة اليسرى" - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد دراجة نارية لقيامه بمغافلتها وسرقة حقيبة اليد الخاصة بها بأسلوب "الخطف" حال سيرها بأحد الطرق بدائرة القسم، وسقوطها أرضاً ما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل توصيل طلبات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق)، وتم بإرشاده ضبط (الحقيبة المستولى عليها) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمته بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

حبس عاطل سرقة النيابة العامة

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