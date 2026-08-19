أزمة نفسية حادة .. فتاة عشرينية تنهي حياتها شنـ.ـقاً داخل منزلها بالغربية

لفظت فتاة عشرينية أنفاسها الأخيرة عقب دخولها في حالة نفسية عصيبة دفعتها لإنهاء حياتها شنقاً أسفل سطح منزلها بقرية دمرو بمركز المحلة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة إنهاء فتاة لحياتها بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحية إلي أبواب المستشفي المحلة العام .

إسعاف لنقل الضحية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.