قمة الزمالك الأبرز.. مباريات الأهلي في مرحلة التتويج بالدوري

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب العديد من المباريات المهمة في مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز لحسم لقب الدوري هذا الموسم.

ويرغب الأهلي لمواصلة مشواره لحسم لقب الدوري بعد تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية وخروجة من بطولة أبطال إفريقيا وكأس عاصمة مصر.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة خلفا لبيراميدز الذي يحتل المركز الثاني بنفس عدد النقاط والزمالك الذي يتربع على قمة المجموعة الأولى برصيد 46 نقطة.

مباريات الأهلي القادمة

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز في الثامنة مساء الإثنين 27 أبريل ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى مجموعة التتويج بالدوري على ملعب الدفاع الجوي.

وتشهد الجولة الخامسة مباراة من العيار الثقيل بين الشياطين الحمر والزمالك في الثامنة مساء الجمعة 1 مايوعلى ستاد القاهرة الدولي ويحمل اللقاء طابعا تنافسيا كبير حيث يتطلع كلى الفريقين لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعزيز موقفهم بتحقيق لقب الدوري.

ويلتقي المارد الأحمر مع نظيره إنبي يوم الثلاثاء 5 مايو ضمن منافسات الجولة السادسة على ستاد القاهرة الدولي.

ويواجة النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي يوم الجمعة 15 مايو ضمن منافسات الجولة السابعة على ملعب برج العرب.