أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح المرحلة الحالية داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الجاري 2025-2026 كان له تأثير مباشر في انتشار الشائعات .

وأوضح شوبير، خلال تصريحات إذاعية، أن كثيرًا من الأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة منها “غير صحيحة”، لكنها وجدت طريقها للانتشار بسبب غياب التوضيح الرسمي من داخل النادي.

وأشار إلى أن الأوضاع داخل الأهلي لم تعد كما كانت في السابق، حيث كان يتمتع النادي بسياسة صارمة تعتمد على الانضباط وغلق الأبواب أمام أي تسريبات، وهو ما تغير نسبيًا في الوقت الحالي، الأمر الذي ساهم في تضخم الشائعات وتداول معلومات غير دقيقة.



وأضاف أن إدارة النادي لا تزال في مرحلة ترتيب الأدوار داخل الفريق، سواء على المستوى الإداري أو الفني، مؤكدًا أن ما يُثار بشأن إبرام صفقات جديدة خلال الفترة الحالية لا أساس له من الصحة، رغم كثرة الأسماء التي يتم ربطها بالانضمام إلى الفريق.



وتطرق شوبير إلى بعض الأخبار التي وصفها بغير المنطقية، وعلى رأسها ما يتعلق بالمطالب المالية لبعض اللاعبين لتجديد عقودهم، مشددًا على أن هذه الأرقام المتداولة لا تعكس واقع السياسة المالية داخل الأهلي.



كما تساءل عن سبب غياب البيانات الرسمية التي توضح الحقائق للجماهير، مؤكدًا أن هذا الغياب يترك مساحة كبيرة للتأويل والاجتهاد، وهو ما يزيد من حالة الجدل المحيطة بالفريق.



واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض الصفقات التي أبرمها الأهلي في السنوات الأخيرة لم تحقق الإضافة المنتظرة، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لضمان عودة الفريق إلى مساره الطبيعي واستعادة استقراره الفني والإداري.