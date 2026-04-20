رسميا.. هبوط وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز
أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن تكاليف الزواج
واحدة ترفع العلم الإيراني .. 16 سفينة تعبر مضيق هرمز
خارق لنزلات البرد والحلق والرئتين .. زيت منسي يعالج كل أمراض التنفس
أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
أحمد شوبير يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح المرحلة الحالية داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الجاري 2025-2026 كان له تأثير مباشر في انتشار الشائعات .

وأوضح شوبير، خلال تصريحات إذاعية، أن كثيرًا من الأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة منها “غير صحيحة”، لكنها وجدت طريقها للانتشار بسبب غياب التوضيح الرسمي من داخل النادي.

وأشار إلى أن الأوضاع داخل الأهلي لم تعد كما كانت في السابق، حيث كان يتمتع النادي بسياسة صارمة تعتمد على الانضباط وغلق الأبواب أمام أي تسريبات، وهو ما تغير نسبيًا في الوقت الحالي، الأمر الذي ساهم في تضخم الشائعات وتداول معلومات غير دقيقة.


وأضاف أن إدارة النادي لا تزال في مرحلة ترتيب الأدوار داخل الفريق، سواء على المستوى الإداري أو الفني، مؤكدًا أن ما يُثار بشأن إبرام صفقات جديدة خلال الفترة الحالية لا أساس له من الصحة، رغم كثرة الأسماء التي يتم ربطها بالانضمام إلى الفريق.


وتطرق شوبير إلى بعض الأخبار التي وصفها بغير المنطقية، وعلى رأسها ما يتعلق بالمطالب المالية لبعض اللاعبين لتجديد عقودهم، مشددًا على أن هذه الأرقام المتداولة لا تعكس واقع السياسة المالية داخل الأهلي.


كما تساءل عن سبب غياب البيانات الرسمية التي توضح الحقائق للجماهير، مؤكدًا أن هذا الغياب يترك مساحة كبيرة للتأويل والاجتهاد، وهو ما يزيد من حالة الجدل المحيطة بالفريق.


واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض الصفقات التي أبرمها الأهلي في السنوات الأخيرة لم تحقق الإضافة المنتظرة، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لضمان عودة الفريق إلى مساره الطبيعي واستعادة استقراره الفني والإداري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

هانى شاكر

حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

ترشيحاتنا

اجتماع محافظ قنا

محافظ قنا يبحث 355 طلبًا متنوعًا باللقاء المفتوح مع المواطنين | صور

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 15سفينة حاويات وبضائع عامة

محافظ دمياط

نواب دمياط يناقشون ملفات العمل مع المحافظ

بالصور

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد