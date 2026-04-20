فرج عامر: إعارة جراديشار خسارة فنية كبيرة للأهلي

انتقد المهندس فرج عامر قرار إعارة اللاعب جراديشار من قبل النادي الأهلي، معتبرًا أن الخطوة قد تُعرض النادي لخسارة اللاعب بشكل نهائي.

وكتب عامر عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن إعارة اللاعب «غلطة كبيرة»، مشيرًا إلى وجود بند في عقده يسمح بالبيع مقابل 2 مليون دولار، وهو ما قد يجعل استمراره مع الفريق غير مضمون مستقبلًا.

وأضاف أن فقدان اللاعب سيكون خسارة فنية كبيرة للأهلي، في ظل تواجد عناصر هجومية أخرى داخل الفريق مثل كاموش ومروان ومحمد شريف، مؤكدًا أن القرار قد تكون له تبعات سلبية على قوة الفريق الهجومية.