بعثة «رجال سلة الأهلي» تغادر إلى المغرب للمشاركة بتصفيات بطولة إفريقيا «‏BAL‏»

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مطار القاهرة في طريقها إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في تصفيات البطولة الإفريقية للأندية لكرة السلة «BAL» رقم 6، والمقرر إقامتها بالعاصمة الرباط خلال الفترة من 20 أبريل الجاري حتى 4 مايو المقبل.

ويسعى الفريق للظهور بشكل مميز خلال تصفيات البطولة الإفريقية، سعيًا لحجز بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية، في ثالث مشاركاته بالبطولة.

وتضم بعثة «رجال سلة الأهلي» المتجهة إلى المغرب كلًّا من: سيف سمير، إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، أحمد أبو العلا «بيبو»، مالك ياسر، بيبو زهران، زاك لوفتون، جوناثان جوردن، كيفن مورفي، أوسايي أوسيفو، ويوسف الغايش.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلًّا من: طارق الغنام مدير الفريق، ولينوس جافريل مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي دياسطي مدربًا مساعدًا، وياسر عبد الله محلل الأداء، وصلاح رجب طبيب الفريق، وأحمد حسن إخصائي العلاج الطبيعي.