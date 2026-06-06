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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: منظومة التعليم في مصر تضم تنوعًا واسعًا من المدارس

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف محمود عبد الرحمن، المتخصص في شؤون التعليم، أن منظومة التعليم في مصر تشهد تنوعًا كبيرًا في أنواع المدارس، بما يتيح بدائل متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب، وفقًا للقدرات والإمكانيات المختلفة.

المدارس الحكومية الأساس في التعليم المصري

وأوضح «عبد الرحمن» أن المدارس الحكومية أو ما يُعرف بالمدارس العربية تمثل القاعدة الأساسية في منظومة التعليم، حيث تعتمد على المناهج الرسمية التي تضعها وزارة التربية والتعليم، وتستوعب النسبة الأكبر من الطلاب في مختلف المحافظات.

المدارس التجريبية لغات ومتميزة

وأضاف أن هناك المدارس التجريبية الرسمية لغات، إلى جانب المدارس التجريبية المتميزة لغات، والتي تعتمد تدريس المواد العلمية واللغات الأجنبية بجانب المناهج الحكومية، ما يجعلها خيارًا متوسطًا بين التعليم الحكومي والخاص.

المدارس الخاصة بأنواعها المختلفة

وأشار الخبير التعليمي إلى أن المدارس الخاصة تنقسم إلى مدارس خاصة عربي، وأخرى لغات، بالإضافة إلى مدارس ناشيونال، موضحًا أنها تختلف في مستوى الخدمات والمصروفات وفقًا لكل مؤسسة تعليمية.

المدارس الدولية ومدارس النيل واليابانية

وتابع أن المنظومة التعليمية تضم أيضًا المدارس الدولية أو «الإنترناشيونال»، التي تعتمد على مناهج عالمية، إلى جانب مدارس النيل والمدارس اليابانية التي تمثل نماذج تعليمية حديثة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب.

تحديات القبول واختلاف الشروط

وأكد «عبد الرحمن» أن الالتحاق بالمدارس المختلفة ليس أمرًا سهلًا، نظرًا لاختلاف شروط وإجراءات التقديم من نظام لآخر، مشيرًا إلى أن كل نوع من المدارس له ضوابط خاصة تحدد آليات القبول.

تنوع كبير وفرص متعددة أمام الطلاب

واختتم المتخصص في شؤون التعليم بالتأكيد على أن تنوع أنظمة التعليم في مصر يوفر فرصًا متعددة أمام الأسر لاختيار الأنسب لأبنائهم، رغم التحديات المرتبطة بكثافة الطلب والإجراءات التنظيمية.

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