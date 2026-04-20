شبانة: الأهلي يحتاج مدرب مثل هيرفي رينارد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي، قبل أقل من شهرين من كأس العالم، أثارت حالة من الجدل حول وجهته المقبلة، وربط اسمه بتدريب الأهلي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة “CBC”: “الاتحاد السعودي أعلن إقالة هيرفي رينارد، والبعض تحدث عن دخوله في مفاوضات مع الأهلي، وأنه تم عرضه على النادي من قبل بعض الوكلاء، وفي حال انتقاله إلى الأهلي أو الهلال أو العين، ستكون فرصة كبيرة للوكيل”.

وأضاف: “ مصدر في الأهلي نفى تمامًا وجود أي مفاوضات مع رينارد في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الفريق مرتبط بمباريات حاسمة في الدوري، وأن تقييم ملف المدير الفني سيكون في نهاية الموسم”.

وتابع: “طيب، توروب عقده مستمر مع الأهلي للموسم المقبل، لكن في النهاية الأهلي يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية، مثل رينارد، لا يتهاون، ويضع مصلحة الفريق فوق أي اعتبارات”.

واختتم شبانة تصريحاته: “انظر إلى الفارق في مستوى زيزو وإمام عاشور وتريزيجيه مع توروب مقارنة بفترة حسام حسن، ستجد اختلافًا واضحًا في الأداء”.