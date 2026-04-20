شبانة: أنا مدين بالاعتذار لمحمد الشناوي

أكد الإعلامي محمد شبانة اعتذاره لحارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي، بعد الانتقادات التي وجهها له مؤخرًا على خلفية أزمته عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه “نمبر وان” المذاع على قناة “CBC”: “أنا مدين باعتذار لمحمد الشناوي، لأنني هاجمته بسبب ما حدث مع محمد وفا بعد مباراة سيراميكا كليوباترا، لكن لا يمكن أن أكون أعلم أكثر من لجنة الاستئناف برئاسة محمد عبده صالح "الوحش".

وأضاف: “اللجنة قررت تخفيف العقوبة من أربع مباريات إلى مباراتين، وهو قرار جيد، خاصة أنه جاء في إطار التهدئة بين الأهلي واتحاد الكرة”.

واختتم شبانة تصريحاته قائلاً: “أقول لمحمد الشناوي: حقك عليا يا شناوي”.