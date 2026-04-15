أخويا وحبيبي.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد محمود كهربا

هنّأ إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، محمود كهربا لاعب إنبي، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه على انستجرام.

وكتب إمام عاشور عبر انستجرام: “اخويا وحبيبي كل سنة وانت طيب يا حبيبي”.

واحتفل محمود كهربا، لاعب إنبي، بمناسبه عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وظهر كهربا في صورة من سيارته و علق كاتبا: "انه عيد ميلادي"، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيه.

وكان قد حقق فريق إنبي فوزا كبيرا أمام سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على إستاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الأولى بمرحلة التتويج في الدوري المصري.

وبهذه النتيجة احتل إنبى الترتيب الخامس برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.