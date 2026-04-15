إصابة الحكم مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي .. فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تعرّض الحكم مصطفى الشهدي لإصابة صعبة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بعد ما أجرى أشعة عقب إصابته خلال إدارته مباراة مودرن سبورت والجونة.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «للأسف تم التأكد من إصابة مصطفى الشهدي بقطع في الرباط الصليبي».

وأشار محمد أضا إلى أنه تواصل هاتفيًا مع الحكم مصطفى الشهدي، قبل قليل، وهو حاليًا يحتاج إلى الدعم المعنوي بعد إصابته الصعبة.

وتساءل محمد أضا عن هوية من سيتولى علاج الحكم مصطفى الشهدي ويتكفل بإجراء العملية الجراحية له، مطالبًا الاتحاد المصري لكرة القدم بالقيام بذلك.