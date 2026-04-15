نهاية حزينة لـ محمد صلاح .. شبكة إنجليزية تتحدّث عن هزيمة ليفربول أمام باريس سان جيرمان

تحدّثت شبكة إنجليزية متخصصة في تغطية أخبار نادي ليفربول عن أداء النجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26، والتي أقيمت على ملعب آنفيلد.

وخسر ليفربول المباراة بهدفين دون رد، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب، ليودّع الفريق البطولة من الدور ربع النهائي بعد خسارة مزدوجة أمام الفريق الفرنسي.

وشارك محمد صلاح في المباراة كبديل، بعد ما دفع به المدرب آرني سلوت في الدقيقة 31 عقب إصابة هوجو إيكيتيكي، في تبديل اضطراري غيّر من شكل هجوم الفريق خلال اللقاء.

وأشادت شبكة “thisisanfield” بظهور صلاح، مؤكدة أنه حظي باستقبال كبير من الجماهير فور دخوله الملعب، ونجح سريعًا في صناعة تأثير هجومي عبر تمريرة عرضية مميزة بقدمه اليسرى..

وأضافت الشبكة أن “صلاح” لم يتهاون في الواجبات الدفاعية طوال مشاركته، لكنه في الوقت ذاته فقد الكرة في أكثر من مناسبة، رغم مساهمته في رفع نسق اللعب خلال الشوط الثاني.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “صلاح” لم ينجح في قيادة فريقه لتحقيق العودة المُنتظرة، واصفًا النهاية بأنها حزينة لمسيرة أحد أبرز نجوم البطولة في السنوات الأخيرة.