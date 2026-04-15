بيراميدز: ضغوط الأهلي على الحكّام السبب في طلب تعيين أجانب لمباراة الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، تواصلنا مع أكثر من مصدر داخل نادي بيراميدز للاستفسار عن سبب طلبهم استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك رغم تأكيد ثقتهم في الحكام المصريين.

وأضاف “الغندور” عبر برنامجه ستاد المحور، إدارة بيراميدز كانت ترحّب بالحكام المصريين لمباراة الزمالك، حتى حدثت الاعتراضات من جانب الأهلي وتصعيدهم ضد الحكام المصريين في أزمة مباراة سيراميكا.

وواصل، اعتراضات الأهلي تسبّبت في حالة من القلق داخل بيراميدز والإدارة قررت طلب حكام أجانب للحفاظ على حقوق الفريق وخوفا من تأثر الحكام المصريين بالتصعيد ضدهم والضغوطات التي تمارس عليهم منذ أزمة مباراة سيراميكا.