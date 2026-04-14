تعرف على نتائج اليوم الثاني لبطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

حقق فريق قرطاج التونسي للكرة الطائرة سيدات فوزا اليوم على كامبالا الأوغندي، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للطائرة التي ينظمها النادي الأهلي حتى 24 أبريل الحالي، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة .



قدم الفريق التونسي مستوى متميزًا في مواجهة اليوم ونجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3-0.



كما فاز في اليوم الثاني للبطولة فريق كاليبي الغاني للكرة الطائرة على سوكوسيم السنغالي، بنتيجة 3-0، قدم الفريق الغاني مستوى قويًّا في مواجهة اليوم، وتفوق في الشوط الأول بنتيجة 25-18، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-18، وحسم كاليبي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-21.



وفريق مايو كاني الكاميروني للكرة الطائرة سيدات على ديكارت الإيفواري، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بنتيجة 3-0.

كما فازفريق الجمارك النيجيري على فريق نسور الكونغو الكونغولي، بنتيجة 3-0



جاءت مجموعات البطولة كالتالي:



المجموعة الأولى: الأهلي. مايو كاني الكاميروني. ديكارت الإيفواري. مصنع الكحول الإثيوبي.



المجموعة الثانية: الأنابيب الكيني. لا لوي الكونغولي الديمقراطي. سوكوسيم السنغالي. كاليبي الغاني. جيندر لايت البوروندي.



المجموعة الثالثة: قرطاج التونسي. الجمارك النيجيري. مديرية التحقيقات الجنائية الكيني. كامبالا الأوغندي. نسور الكونغو الكونغولي الديمقراطي.



المجموعة الرابعة: البنك التجاري الكيني. ليتو الكاميروني. ڤايبرز النيجيري. أرسو السيشيلي.